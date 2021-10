Côte d'Opale : les autorités débordées par les vagues de départ des migrants

À Wimereux (Pas-de-Calais), la plage est jonchée de vêtements et d'affaires abandonnées par des migrants : vêtements, sacoches, carnets avec des mots écrits en arabe. Des affaires jetées afin de s'alléger le plus possible avant d'entamer une traversée périlleuse pour rejoindre l'autre côté de la Manche. Parfois, les policiers en charge de la surveillance découvrent des canots pneumatiques, cachés sous le sable, et servant à transporter les migrants. "Ils ensablent le matériel, et au moment du signal, ils le déterrent", explique le Comissiaire Jublin, chef du district de Boulogne-sur-Mer.

Une situation qui brise le cœur

Les habitants de la ville d'Ambleteuse (Pas-de-Calais) sont exposés à ce triste spectacle tous les jours. Une situation qui brise le cœur de certains d'entre eux. Vendredi 8 octobre, les caméras de France Télévisions ont pu filmer le départ d'une quarantaine de migrants, sans la moindre intervention des forces de l'ordre. Pour les élus, les moyens ne sont pas suffisants pour la surface à couvrir. La Grande-Bretagne, censée soutenir les autorités françaises, est pointée du doigt par Stéphane Pinto, maire d'Ambleteuse : "Il faut qu'ils tiennent leurs engagements".