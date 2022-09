Budget 2023 : le gouvernement va créer 5 900 places d'hébergement pour réfugiés et demandeurs d'asile

Le gouvernement va créer 5 900 places d'hébergement dédiées aux réfugiés et aux demandeurs d'asile dans différents centres d'accueil et d'hébergement d'urgence, selon le projet de budget 2023 dévoilé lundi 26 septembre. Le texte du gouvernement qui prévoit une hausse de 6% de l'enveloppe "immigration, asile et intégration".

Les crédits de cette mission progressent donc de 113 millions d'euros par rapport à 2022 pour atteindre 2,01 milliards d'euros. Ils doivent notamment permettre l'ouverture de 2 500 places en centres d'accueil pour demandeurs d'asile, selon les documents budgétaires de Bercy. Cela représente une forte accélération comparé à 2022, lorsque 900 places d'hébergement supplémentaires ont été créées.

"Des moyens importants sont consacrés à l'ouverture de places d'hébergement pour les réfugiés, avec 1 000 places en centres provisoires d'hébergement (CPH)", écrit Bercy dans ce document. "En outre, 900 places seront créées dans le dispositif d'hébergement d'urgence (HUDA) en Outre-mer, 1 500 places en centres d'accueil et d'examen des situations (CAES) et 2 500 places en centres d'accueil pour demandeur d'asile en attente d'une décision de l'Ofpra", organe chargé d'attribuer le statut de réfugié.