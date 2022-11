Ludovic, 34 ans, est officier de marine, Juliette, 30 ans, sage-femme, Elisabeth, 55 ans, infirmière. L'été 2017, au lieu de partir en vacances, ils ont préféré embarquer à bord de L’Aquarius. Ce bateau, affrété par l’ONG SOS Méditerranée, tentait de sauver les migrants perdus au large des côtes libyennes.

La violence, l'exil... et l'espoir

Pour ces bénévoles, c’était la première mission humanitaire en mer. Ils étaient les premiers visages, les premiers sourires, les premières mains que les naufragés trouvaient en montant à bord. Et pendant six semaines, ils ont découvert la violence, l’exil, la souffrance, mais aussi l’espoir et la joie immense des naufragés sauvés.

Un reportage d’Hélène Eckmann et Marie Drouet / Capa Presse rediffusé dans "Envoyé spécial" le 10 novembre 2022.

