Sondage : les trois quarts des Français sont d'accord avec le refus d'Emmanuel Macron d'accueillir l'Aquarius avec 58 migrants à Marseille

Dans le même temps, une majorité de Français disent avoir une bonne opinion des migrants.

Les trois quarts des Français (74%) sont d’accord avec Emmanuel Macron qui a refusé lundi 24 septembre d’accueillir l’Aquarius et ses 58 migrants à Marseille, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 27 septembre.

Les trois quarts des Français sont d'accord avec le refus d'Emmanuel Macron d'accueillir le navire avec ses 58 migrants à Marseille, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro. (STEPHANIE BERLU / RADIO FRANCE)

Cette position suscite une approbation majoritaire dans toutes les catégories de la population, y compris chez les sympathisants de La France insoumise (53%), alors même que Jean-Luc Mélenchon a pris position contre cette décision.

Les Français ont une bonne opinion des migrants

Dans le même temps, une courte majorité de Français (51%) ont une bonne opinion des ONG comme SOS Méditerranée qui a affrété l'Aquarius pour venir en aide aux migrants.

Trois Français sur dix sont "en même temps" des supporters de SOS Méditerranée et du ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini qui bloque ses ports pour ne pas accueillir de navires comme l’Aquarius.

Globalement, 42% des Français interrogés – pourtant très majoritairement hostiles à leur accueil – ont une bonne opinion des migrants.

Un sujet très discuté sur les réseaux sociaux

Sujet essentiellement discuté sur les réseaux sociaux en France et en Italie, l’accueil des migrants de l’Aquarius a suscité près de 160 000 messages. La plupart d’entre eux relaient les informations et posent la question du comportement à adopter. Mais qu’ils soient pour ou contre l’accueil des migrants, les internautes ont pointé le ridicule du débat de chiffres : "Tout ce débat pour 58 personnes et finalement se les répartir par groupes de 18 !"

Cette enquête Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par Internet les 26 et 27 septembre 2018, sur un échantillon de 998 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.