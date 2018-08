Migrants : quel port pour accueillir l''Aquarius"

L'histoire se répète. En mer depuis le 10 août avec 141 migrants à son bord, l'Aquarius cherche un port pour débarquer ses rescapés. Le sauvetage a eu lieu en pleine mer au large de la Libye. Cette dernière refuse d'accueillir les migrants rescapés, idem pour Malte. L'Italie, elle, affirme une nouvelle fois sa fermeté via Matteo Salvini, son ministre de l'Intérieur qui déclare que "l'Aquarius ne verra jamais un port italien".

Sauvetage difficile en juin dernier

En juin dernier, ce bateau de SOS Méditerranée avait passé une semaine en mer avant de débarquer à Valence, en Espagne. Malte et l'Italie s'étaient longuement renvoyés la balle pour ne pas l'accueillir. L'ONG lance un appel aux pays européens, expliquant que les sauvetages en mer sont, selon elle, de plus en plus rares. Parmi les 141 personnes à bord se trouvent 44 femmes et 73 mineurs dont la plupart sont isolés.