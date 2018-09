Migrants : l'Aquarius cherche un pavillon

Alors que 58 migrants sont toujours à bord de l'Aquarius au large du port de La Valette (Malte), le navire humanitaire se trouve au coeur d'une querelle juridique et politique. S'il n'est pas encore privé de pavillon, ce sera très rapidement le cas. Après avoir sillonné la Méditerranée sous l'étendard de Gibraltar, puis de Panama, le bateau va se retrouver sans port d'attache.

Le pavillon français, compliqué et coûteux à obtenir

S.O.S. Méditerranée, association française qui emploie l'Aquarius, ne pourrait-elle donc pas, par conséquent, demander un pavillon français ? Celui-ci est l'un des plus longs et compliqués à avoir et coûte particulièrement cher en impôts et en charges sociales. Les responsables de l'association cherchent donc activement une autre solution pour pouvoir retourner le plus vite possible en mer et poursuivre son action.

