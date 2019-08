L'Ocean Viking : un nouveau bateau au secours des migrants

Derniers préparatifs avant le départ de l'Ocean Viking sur la route maritime la plus meurtrière du monde. 22 humanitaires sont déjà sur le pont où un espace a été aménagé spécialement. "On avait une structure faite de bâche, on avait installé du chauffage, mais ce n'était pas du dur, dans leur propre espace et moins confortable que maintenant", explique Jérémie, marin-sauveteur.

Médecins sans frontières à bord

Il est plus petit, plus facile et plus fonctionnel : radar, vue à 360 degrés et équipements infrarouges pour repérer les embarcations en détresse. Médecins sans frontières sera aussi sur le bateau pour soigner les patients à bord si besoin. Un médecin, deux infirmiers et une sage-femme épauleront l'équipe. Sur l'Aquarius, six accouchements avaient eu lieu en mer. Une traversée périlleuse pour les migrants. Ils ont 15 % de risques de mourir au large des côtes italiennes et maltaises.

