"L''Aquarius', c'est une évidence" déclare le navigateur Kito de Pavant, qui a croisé en mer des bateaux de migrants

Le navigateur qui fait route avec son bateau vers Saint-Malo où il prendra le départ de la route du Rhum a déclaré, dimanche sur franceinfo, ne pas comprendre l'interdiction de sauver des migrants soit prononcée par des autorités.

Samedi 6 octobre, Kito de Pavant a croisé sur sa route, trois embarcations de migrants en Méditerranée. Dimanche sur France Bleu Hérault, le navigateur qui fait route avec son bateau vers Saint-Malo où il prendra le départ de la route du Rhum le 4 novembre a estimé ne pas comprendre "que des autorités interdisent que l'on sauve des gens. Ça devrait être finalement les autorités de tous les pays européens qui organisent ce que fait l''Aquarius' aujourd'hui". Pour lui "c'est une évidence l''Aquarius'", "c'est un scandale qu'on ne puisse pas faire ce job-là nous-même".

Sur son site "Mots du Bord", il poste des billets où il raconte la traversée depuis Port-Camargue. Les autorités maritimes ont informé les navires proches du Maroc que trois bateaux de migrants naviguent non loin. Elles "ne savaient pas d'où ils venaient, depuis quand ils naviguaient mais savaient exactement combien ils étaient [28, 47 et 55]. Ce qui m'a paru un peu curieux", raconte Kito de Pavant. Un premier avion est passé au-dessus de son mât puis un bateau de la marine est arrivé sur place à toute vitesse. "On a vu un bateau surpeuplé avec des gens debout comme on peut en voir dans les reportages." Pour le navigateur, cela prouve que la mission de l'Aquarius est primordiale.

Cette rencontre avec les migrants prend une dimension particulière au lendemain des manifestations en soutien à l'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée qui vient au secours de ces hommes, femmes et enfants qui tentent la traversée sur des embarcations de fortune.