Italie/France : opération réconciliation

Après une semaine de tensions diplomatiques sur la question des migrants entre la France et l'Italie, Emmanuel Macron reçoit Giuseppe Conte, le président du Conseil des ministres. Les dirigeants vont tenter de trouver un accord afin de sortir de la crise. "C'est un peu l'opération réconciliation entre Emmanuel Macron et Giuseppe Conte. Ils vont finalement déjeuner ensemble, le temps de clarifier leurs positions. L'escalade verbale au sujet de l'accueil des migrants, et en particulier du navire l'Aquarius, a provoqué une crise inédite entre les deux pays. Chacun accusant l'autre de ne pas prendre ses responsabilités", détaille la journaliste Anne Bourse.

Un Conseil européen les 28 et 29 juin

"Au-delà de la France et de l'Italie, cette question de l'accueil des migrants provoque une crise dans toute l'Europe, avec, d'un côté, des pays nationalistes qui sont prêts à refermer les frontières. De l'autre, on retrouve une ligne plus accueillante et pragmatique, qui est en phase avec la ligne de l'Union européenne. Pour le moment, l'Italie est à cheval entre ses deux lignes. Les 28 et 29 juin, un Conseil européen aura lieu sur cette question", note Anne Bourse.

