Gibraltar va retirer son pavillon à l'"Aquarius"

Le navire a été enregistré en 2009 à Gibraltar, avant d'être affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières pour des opérations de sauvetage.

Le gouvernement de Gibraltar annonce lundi 13 août qu'il va retirer son pavillon à l'Aquarius après lui avoir demandé de suspendre ses activités de sauvetage pour lesquelles il n'est pas enregistré dans ce territoire britannique.

Enregistré en 2009 à Gibraltar en tant que navire de recherche, l'Aquarius opérait depuis 2016 "exclusivement sous la direction des autorités italiennes pour des opérations de sauvetage", après avoir été affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, explique le gouvernement dans un communiqué. Au début de l'été, Gibraltar a demandé à l'Aquarius de suspendre ses opérations en tant que navire dédié au sauvetage et de revenir à son activité initiale de "navire de recherche".

Date limite fixée au 20 août

Les ONG affrétant l'Aquarius n'ayant pas cherché à obtenir le feu vert de Gibraltar à la reprise de ses activités de sauvetage en août, elles ont reçu un "ordre de retrait" du pavillon le 6 août avec une date limite fixée au 20 août. A cette date, "le navire quittera le registre de Gibraltar et retournera dans celui de son propriétaire, l'Allemagne", poursuit le gouvernement de Gibraltar.

Gibraltar justifie sa demande par le manque de "disponibilité de ports de débarquement pour nombre de bateaux de sauvetage dans la zone italienne de sauvetage", Rome et son ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini (extrême droite), refusant l'accès des ports italiens aux navires d'ONG. Dans son communiqué, Gibraltar demande par ailleurs aux ports les plus proches de "remplir leurs obligations (...) et de permettre à l'Aquarius de débarquer".