Afghanistan : au cœur d'un vol d'évacuation depuis l'aéroport de Kaboul

Sur le tarmac de l'aéroport militaire de Kaboul, les avions de transport se succèdent, jeudi 26 août. On n'y trouve pas de scènes de chaos, mais des évacuations très encadrées par les militaires américains. Les familles, serrées les unes aux autres, sont installées à même le sol et soulagées de pouvoir enfin embarquer. "On est épuisés mais on est contents. Pour notre pays, on est très triste", confie une mère afghane.

500 dans le même avion

Ils sont plus de 500, hommes, femmes et enfants, dans l'avion. La plupart des adultes ont travaillé pour les Américains. Menacées et parfois traquées par les talibans, ces familles n'avaient plus d'avenir dans leur propre pays. "J'ai tout perdu, voiture, maison, et les talibans sont venus chez moi et ils ont battu mes enfants", raconte un homme aux traits tirés. Ils partent la peur au ventre mais sont désormais près à commencer une nouvelle vie, au Canada ou aux États-Unis.