Vingt-sept migrants mineurs à bord de l'Open Arms autorisés à débarquer à Lampedusa

Vingt-sept migrants mineurs non accompagnés ont été autorisés à débarquer du navire de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms, ancré au large de l'île italienne de Lampedusa, a annoncé samedi 17 août l'ONG. "Ils seront évacués par les gardes-côtes de Lampedusa", petite île située entre la Sicile et l'Afrique du Nord, a tweeté l'ONG après que le ministre italien de l'Intérieur d'extrême droite Matteo Salvini a concédé l'autorisation de débarquer, tout en exigeant que les 107 adultes et mineurs accompagnés restent à bord.

Une autorisation à contrecoeur

Matteo Salvini a écrit plus tôt une lettre au chef du gouvernement italien Giuseppe Conte dans laquelle il déclare qu'il pourrait autoriser les mineurs "présumés" à quitter l'Open Arms bien que cela soit en "contradiction avec mon opinion". Six pays de l'UE se sont dits prêts jeudi à accueillir chacun une partie des migrants de l'Open Arms.

Ces derniers mois, plusieurs tribunaux italiens se sont prononcés sur la situation de ces navires de sauvetage interdits d'accoster en Italie. Le tribunal administratif de Rome, saisi par l'ONG espagnole, a estimé que l'Open Arms devait être autorisé à entrer dans les eaux territoriales italiennes et recevoir une "assistance immédiate" destinée aux migrants "qui en ont le plus besoin".

Aucune précision n'a été apportée par le tribunal sur la question de l'accostage du navire et du débarquement des migrants sur le territoire italien.