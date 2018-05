Fusillade à Liège : un homme tue trois personnes avant d'être abattu

Sur des images de vidéosurveillance, un homme apparaît les bras levés, deux armes de poing à la main. Il vient de tuer trois personnes dans les rues de Liège (Belgique), ce mardi. Le tireur cherche ou aller, déambule dans les rues désertes, les automobilistes ont soudainement quitté leurs véhicules. Il se dirige ensuite vers une école. Quelques minutes plus tard, des dizaines de policiers encerclent l'établissement, des élèves se trouvent à l'intérieur. On sait que l'homme, rapidement identifié comme Benjamin Herman, retient deux personnes en otages.

Trois morts et quatre blessés

L'homme se précipite soudain à l'extérieur et tire sur les forces de l'ordre qui répliquent et l'abattent. Dans son assaut, le tireur a blessé quatre policiers touchés aux bras et aux jambes. L'attaque a commencé à 10h30, semant la terreur au coeur de Liège. Armé d'un couteau, l'assaillant s'est attaqué à deux femmes policières qui patrouillaient et s'est emparé de leur arme. L'homme a poursuivi son parcours meurtrier et a abattu le passager d'une voiture, un jeune homme âgé de 22 ans. En quelques minutes, l'attaque a fait trois morts et quatre blessés dans l'artère la plus fréquentée de Liège.

