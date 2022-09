Vrai ou fake Ségolène Royal a-t-elle nié certains crimes de guerre perpétrés en Ukraine ?

franceinfo

L’ancienne ministre, qui fut candidate à la présidentielle, a contesté des allégations sur des crimes de guerre reprochés aux soldats russes à la télévision. Elle s’est ensuite excusée et assure ne pas avoir voulu nier de tels agissements.

Ségolène Royal émet des doutes sur certains crimes de guerre commis en Ukraine, notamment sur BFMTV, où l’ancienne ministre revient sur le bombardement de la maternité de Marioupol. "S’il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l’heure des téléphones portables, on les aurait eus ", affirme-t-elle. Ce bombardement, comme beaucoup d’autres crimes de guerre, a été documenté par les journalistes sur place, des témoignages ainsi que des photos et des vidéos. La réaction de Ségolène Royal a donc provoqué un tollé chez les politiques et sur les réseaux sociaux.

Des propos repris et exagérés par la télévision russe

L’ancienne candidate à la présidentielle a également reçu des soutiens en provenance de l’extrême droite de l’échiquier politique, notamment Gilbert Collard, Florian Philippot ou encore Éric Zemmour. La sortie a également été reprise en Russie, par la chaîne d’État Pervy Kanal, avec une traduction complètement exagérée et fausse qui lui fait dire qu’elle est pour l’interdiction de la propagande de Kiev par la peur. Depuis, Ségolène Royal a présenté ses excuses aux victimes de la guerre et assure n’avoir jamais voulu nier les crimes en Ukraine.