VRAI OU FAKE : la Russie se cache-t-elle derrière les projectiles qui visent la centrale nucléaire de Zaporijjia ?

Qui est à l'origine des tirs qui ont dernièrement visé la centrale nucléaire de Zaporijjia ? Moscou et Kiev se renvoient la balle. On fait le point.

Un projectile planté à quelques centaines de mètres des réacteurs de la centrale de Zaporijjia, en Ukraine. Ce spectacle a fait frémir la communauté internationale. La centrale nucléaire a été bombardée début août, à plusieurs reprises. Aussitôt, le président ukrainien a accusé Moscou. Un mois plus tard, les inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) sont arrivés sur les lieux pour une inspection.

Zaporijjia, une base militaire ?

Pour le directeur de l'AIEA, l'intégrité physique de la centrale a été violée à plusieurs reprises, mais ils ne nomment pas de responsables. Ce qui est sûr, c'est que les Russes ne se contentent pas d'occuper le site. Le média russe d'investigation The Insider a révélé des images datées du 2 août, sur lesquelles on voit des camions militaires russes décharger une sorte de cargaison dans la centrale de Zaporijjia. Sur des images satellites du 29 août, on distingue des blindés stationnés le long d'une route, à environ 50 mètres de l'un des réacteurs.

L'Ukraine accuse même la Russie de se servir de la centrale comme base militaire et d'y stocker des munitions, sans le prouver. Les bombardements contre la centrale seraient une tactique russe pour faire accuser Kiev. Les frappes ne pleuvent pas que sur la centrale. Elles se sont intensifiées fin août dans les quartiers résidentiels aux alentours. Ces frappes sont bien russes. La Russie vise donc des cibles proches de la centrale de Zaporijjia, mais pour le moment, impossible d'affirmer que les missiles qui se sont abattus dans son enceinte sont russes.