Volodymyr Zelensky aux États-Unis : "Le danger russe est véritablement existentiel pour l'Europe", estime un spécialiste des questions internationales et de sécurité

"Le danger russe est véritablement existentiel pour l'Europe", estime Nicolas Tenzer enseignant à Sciences-Po, spécialiste des questions internationales et de sécurité, invité ce mardi de franceinfo, alors que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est en visite à Washington mardi 12 décembre pour essayer de convaincre les parlementaires républicains de lui octroyer de nouveaux fonds afin de poursuivre la guerre, après un blocage du Congrès la semaine dernière.

franceinfo : Quel est l'intérêt pour Volodymyr Zelensky d'obtenir cette aide ? Risquent-ils de manquer d'équipement pour faire face à la russie ?

Nicolas Tenzer : Ça manque déjà ! On sait très bien que les Ukrainiens sont à court de munitions parce que la production côté européen et côté américain n'a pas suivi. Très concrètement, ce manque de munitions se traduit par des victimes supplémentaires. On a vu il y a quelques semaines des soldats ukrainiens obligés de se rendre et qui ont été d'ailleurs abattus par les Russes froidement. Mais ils se sont rendus d'abord parce qu'ils n'avaient pas de munitions et ne pas avoir de munitions, cela veut dire de ne pas pouvoir porter l'offensive.

Certains disent que les Ukrainiens n'ont pas choisi la bonne stratégie pendant leur contre-offensive. Mais ce n'est pas ça : la contre-offensive aurait pu réussir si les Ukrainiens avaient eu plus de missiles à longue portée, des avions de chasse, plus de temps, etc. Il n'y a pas un seul pays allié qui se battrait contre un ennemi dans les conditions dans lesquelles se battent les Ukrainiens. Ça, il faut le savoir.

La Russie rencontre-t-elle le même problème ?

La Russie souffre des sanctions. Mais on sait aussi que ces sanctions sont largement contournées : elle bénéficie notamment des drones iraniens. Elle est passée d'une certaine manière à l'économie de guerre, car grâce au contournement des sanctions elle peut avoir un certain nombre de composants pour ses armes.

"De toute manière, Vladimir Poutine ne recule devant aucun sacrifice, fût-il humain. Il peut envoyer ses hommes à l'abattoir pendant longtemps, mais il peut aussi appauvrir encore plus son pays parce qu'il est résolu vraiment à porter cette guerre contre l'Ukraine jusqu'au bout." Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences-Po à franceinfo

Et ça, les Occidentaux doivent le savoir. Nous sommes quand même très très loin de cette offensive, alors même que le danger russe est véritablement existentiel pour l'Europe.

Et il y a cette nouvelle attention concentrée sur le Proche-Orient, au détriment de la guerre en Ukraine. Est-ce un mauvais signe selon vous ?

Oui, parce que tout simplement, la vraie guerre décisive pour l'Europe et au-delà, y compris pour le Moyen-Orient, c'est la guerre contre la Russie. La Russie est alliée aux pires régimes du Moyen-Orient, est alliée avec le Hamas, avec l'Iran, avec la Syrie d'Assad, qui est le régime le plus criminel du XXIᵉ siècle... Donc je crois que c'est ça la guerre décisive. Parce qu'après, ça veut dire que toutes les autres dictatures, l'Iran, la Corée du Nord et la Chine aussi sur Taïwan, vont se sentir renforcées, si nous, Européens et Américains, ne montrons pas une détermination sans faille, pas seulement dans le soutien à l'Ukraine, mais véritablement dans la volonté de faire que l'Ukraine gagne et que la Russie perde de manière décisive.