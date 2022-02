Il s'agit d'"un tournant dans l'Histoire de l'Europe et de notre pays" qui aura "des conséquences durables, profondes sur nos vies". Le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé en réaction à l'invasion russe dans les territoires de l'est de l'Ukraine, jeudi 24 février.

>> Conflit Russie-Ukraine : les dernières informations dans notre Direct

Dans un discours enregistré, il a dénoncé une "attaque militaire massive (...) qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes". Selon lui, Vladimir Poutine a "décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies".

Des sanctions "à la hauteur de l'agression"

Il a ajouté que la réponse de l'Europe et de l'Otan serait "sans faiblesse" : "Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable, sur le plan militaire et économique autant que dans le domaine de l'énergie". Ces mesures s'ajouteraient à celles déjà adoptées par les Etats-Unis et l'Union européenne mercredi.

Emmanuel Macron s'exprimera vendredi au Parlement. Un débat aura lieu mardi 1er mars à l'Assemblée nationale.