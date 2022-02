BRUT

Il est contre les sanctions, et il souhaite sortir de l'OTAN, voici ce qu'a déclaré le candidat de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon, sur la crise entre l'Ukraine et la Russie.

Lors de son entretien avec Brut, le candidat à la présidentielle 2022 Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé sur la situation actuelle en Ukraine. Le candidat de la France insoumise se dit dans une "position non alignée, ni avec les Américains, ni avec les Russes, ni avec les Chinois, ni avec personne." Il estime que les Russes ont franchi un "seuil inacceptable" considérant qu'ils n'ont pas à reconnaître l'indépendance de deux républiques autoproclamées à l'intérieur d'un État.

Jean-Luc Mélenchon déplore également l'usage de la force et que les Russes aient franchi la frontière. Si selon lui des situations peuvent nécessiter une intervention de manière "contrôlée et maîtrisée", cela ne peut pas se faire dans la violence. Aussi, il affirme être opposé aux sanctions et appelle à la discussion. "Donc la conférence pour la sécurité et les frontières, ça, c'est une réponse concrète. Les sanctions ne nous amèneront à rien", explique-t-il.