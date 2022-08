Var : des containers maritimes réaménagés pour accueillir des réfugiés ukrainiens

Ce jour-là, des déplacées ukrainiennes suivent des cours particuliers afin d’apprendre à compter, écrire et parler en français à Draguignan (Var). Nadiia a quitté Kiev (Ukraine) il y a un mois. "Je veux faire partie de la population française et sans parler la langue, c’est impossible. C’est pour cela que je veux étudier tous les jours pendant des heures et des heures pour améliore mon français", explique Nadiia Dligach, 30 ans. Comme elle, une quarantaine d’Ukrainiens sont accueillis dans un centre d’accueil construit en cinq semaines seulement.





53 logements pour le moment



En tout, 77 containers maritimes ont été installés. Ils ont été reconditionnés et raccordés au réseau. Ils permettent de former 53 logements. Le village de container a même des noms de rues. Il s’agrandira et pourra accueillir plus de 100 personnes d’ici fin septembre. Ce système pilote pourrait essaimer un peu partout en France.