Ursula von der Leyen évoque la mort de "100 000 soldats ukrainiens", avant que la Commission européenne n'évoque une "inexactitude"

Incompréhension entre Bruxelles et Kiev. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que 100 000 militaires ukrainiens avaient été tués "jusqu'à présent", mercredi 30 novembre, ainsi que 20 000 civils. Mais ce passage, par la suite, a été supprimé du texte publié sur le site de la Commission européenne. Une vidéo a également été dépubliée des réseaux sociaux avant d'être remplacée par une autre, débarrassée de la mention des pertes ukrainiennes.

Une porte-parole de l'institution, Dana Spinant, a ensuite publié une mise au point, assurant que cette estimation intégrait à la fois des soldats tués et blessés.

Many thanks to those who pointed out the inaccuracy regarding the figures in a previous version of this video.



The estimation used, from external sources, should have referred to casualties, i.e. both killed and injured, and was meant to show Russia‘s brutality. https://t.co/GesDe7bK8v