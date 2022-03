Une députée ukrainienne appelle à boycotter les entreprises françaises qui font "de l'argent" sur "la vie des enfants ukrainiens"

Lesia Vasylenko, députée ukrainienne d’opposition, réfugiée près de Kiev, a appelé, jeudi 24 mars, sur franceinfo au "boycott" des entreprises françaises qui font "de l’argent" sur "la vie des enfants ukrainiens". La pression est de plus en plus forte sur les groupes français qui ont décidé de rester en Russie. L'élue pointe particulièrement "Auchan, Métro, Leroy Merlin, Danone, Nestlé" et demande aux Français "d’arrêter d'acheter les produits de ces compagnies".

franceinfo : Quel est votre état d’esprit après un mois de guerre ?

Lesia Vasylenko : C’est une date que l’on marque avec une grande tristesse. Cela fait un mois que l'Ukraine est en guerre. Une guerre que Poutine a espéré gagner en trois jours, une guerre que l'Ukraine a espéré finir en trois jours en espérant être victorieuse sur les armées russes. De toute façon, ça dure toujours et je pense que ça va durer encore plus de temps. Pendant combien de temps ? Cela va dépendre du soutien que l'Ukraine peut recevoir parce que Poutine ne va pas s'arrêter. Oui, il doit y avoir un plus grand effort international.

Avez-vous des informations selon lesquelles les Russes ont commis des crimes de guerre ?

Absolument. Toute l'opération et l'agression russe sont un grand crime de guerre total, un crime contre l'humanité.

Il semble chaque jour de plus en plus que c'est un vrai génocide des Ukrainiens que Poutine est en train de faire. Lesia Vasylenko à franceinfo

Il y a les villes comme Volnovakha qui sont détruites où il n’y a plus de vie. Il y a Marioupol, il y a Tchernihiv. Des centaines de milliers de gens qui sont assiégés, sans eau, sans électricité, qui vivent dans le froid dans les sous-sols pendant un mois déjà et qui ne peuvent même pas quitter leur ville parce qu’à chaque fois qu’ils essayent de quitter leur ville, ils sont frappés par les armées russes, soit du ciel, soit du sol avec des armes. La majorité des victimes de la guerre sont des civils, des femmes et des enfants. Ce ne sont même pas des soldats.

Attendez-vous plus des Occidentaux ?

Il faut aller plus loin. Il fallait aller plus loin il y a huit ans, quand la Russie a envahi l'Ukraine la première fois en février 2014. Il fallait déjà aller plus loin. Il faut toujours aller plus loin. On a besoin de plus d'armes. J'étais très heureuse d'entendre que la Grèce va obtenir plus d'armes pour se protéger de la Turquie. Mais c'est l’Ukraine qui a besoin d'armes. En plus, on a besoin d'actions économiques pour que la Russie ne puisse pas se soutenir et soutenir ses armées.

C’est absolument choquant qu'il y ait toujours des compagnies françaises qui continuent à opérer en Russie. Lesia Vasylenko à franceinfo

C'est par exemple Auchan, Metro, Leroy Merlin, Danone, Nestlé. Toutes ces compagnies disent qu’elles vont rester sur le marché russe puisque les autres compagnies sont parties. Mais c'est de l'argent que toutes ces compagnies, Danone, Nestlé, Auchan, Metro, Leroy Merlin font sur les vies des ukrainiens, sur la vie des enfants ukrainiens.

Vous condamnez moralement ces entreprises françaises ?

Pas seulement moralement. Chaque Français peut faire quelque chose pour aider un Ukrainien et c'est très facile. Vous pouvez arrêter d'acheter les produits de ces compagnies. Arrêtez de faire des courses à Auchan. Vous avez plusieurs autres supermarchés. Arrêtez d'aller à Leroy Merlin. Il y a plein d'autres magasins qui vous donnent les mêmes sortes de produits. Vous pouvez les boycotter.