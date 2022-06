Ukraine : Volodymyr Zelensky salue le soutien de Bruxelles à la demande du pays de candidater à l'Union européenne

Une "nouvelle positive" pour l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a salué le soutien de Bruxelles, alors que la Commission européenne a recommandé, vendredi 17 juin, d'octroyer à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne. Dans son intervention vidéo du soir, le président ukrainien a salué une "réussite historique de tous ceux qui travaillent pour notre Etat".

L'avis de la Commission sera discuté jeudi et vendredi lors d'un sommet européen, où les les 27 dirigeants de l'UE devront donner leur feu vert - à l'unanimité - pour que Kiev obtienne officiellement ce statut. Pour Volodymyr Zelensky, qui "attend un résultat positif" à ce sommet, "c'est la première étape sur la voie de l'adhésion à l'UE. L'Ukraine "mérite ces nouvelles positives", a-t-il estimé. "Notre rapprochement avec l'Union européenne n'est pas seulement positif pour nous. Il s'agit de la plus grande contribution à l'avenir de l'Europe depuis de nombreuses années".

L'Ukraine deviendrait une "semi-colonie" de l'UE, estime Vladimir Poutine

"Nous savons tous que les Ukrainiens sont prêts à mourir pour leurs aspirations européennes. Nous voulons qu'ils vivent avec nous, pour le rêve européen", avait déclaré à Bruxelles plus tôt dans la journée la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, vêtue de bleu et de jaune, les couleurs de l'Ukraine. "La Commission recommande au Conseil, premièrement, de donner à l'Ukraine une perspective européenne et, deuxièmement, de lui accorder le statut de candidat", a-t-elle ajouté, au lendemain de la visite à Kiev des dirigeants de l'Allemagne, de la France et de l'Italie, les trois premières puissances européennes qui ont délivré le même message.

S'exprimant au forum économique de Saint-Pétersbourg, le président Vladimir Poutine a pour sa part affirmé vendredi que la Russie n'avait "rien contre" une adhésion de l'Ukraine à l'UE, mais a affirmé que "l'Ukraine va se transformer en semi-colonie" des pays occidentaux.

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a été plus directe : "Depuis des années, la communauté occidentale manipule cette histoire d'engagement de l'Ukraine dans leurs structures d'intégration, et depuis l'Ukraine va de plus en plus mal", a-t-elle dit aux agences russes.