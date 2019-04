Ukraine : V. Zelensky, un humoriste président

La star du petit écran et humoriste Volodymyr Zelensky a remporté l'élection présidentielle en Ukraine dimanche 21 avril. Selon un sondage sorti des urnes, il l'emporte avec 73% des voix. "Les Ukrainiens ont choisi de porter à leur tête un homme de 41 ans qui n'a absolument aucune expérience politique et dont on ignore tout du programme, on ne sait même pas s'il en a un", analyse depuis Kiev (Ukraine) le journaliste Dominique Derda.

Un acteur à la tête de l'État

"C'est un comédien dont la popularité tient beaucoup au personnage qu'il incarne dans une série télévisée qu'il a créée qui s'intitule 'Serviteur du peuple'. Il joue le rôle d'un petit professeur d'histoire qui, par le plus grand des hasards, se retrouve président de l'Ukraine et fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille", explique encore le reporter.

