Ukraine : une pizza gratuite pour l'achat d'une arme

Dans le centre de Kiev, tous les militaires ukrainiens connaissent la "Pizzeria Vétérans". Sur le mur, les médailles obtenues sur le champ de bataille par le patron, Leonid Ostaltsev, sont affichées. Ancien tireur d'élite, il a combattu plus d'un an dans le Donbass contre les miliciens pro-russes. Aujourd'hui, il encourage ses concitoyens à prendre les armes. Pour ceux qui en achètent une, il offre même une pizza, et enseigne le maniement des armes aux plus jeunes.

Les Ukrainiens dans l'incertitude

Les Ukrainiens mettent un point d'honneur à continuer une vie normale malgré les 130 000 soldats russes massés à leur frontière. Mais tous pensent à la guerre et vivent dans l'incertitude. "Il faut qu'on soit prêt. Mais on espère que la diplomatie fonctionne", confie le patron. Envoyée spéciale à Kiev, la journaliste du 13 Heures Dorothée Olliéric indique que, cet après-midi, l'ambassadeur de France en Ukraine doit tenir une réunion sur la sécurité.