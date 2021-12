Ukraine : un soldat tué sur la ligne de front avec les séparatistes prorusses, en pleines tensions avec Moscou

Un soldat ukrainien a été tué dans des échauffourées sur la ligne de front avec les séparatistes prorusses, a annoncé l'armée jeudi 2 décembre, en plein pic de tensions avec Moscou. Cette mort porte à 61 le nombre de militaires ukrainiens tués depuis le début de l'année dans l'est du pays, où le conflit a fait 13 000 morts depuis 2014. Les séparatistes ont fait état de la perte de quelques 40 leurs combattants depuis le début de l'année.

Le soldat a été tué mercredi, a précisé le service de presse de l'armée, qui a ajouté avoir perdu six militaires dans cette zone en novembre. L'armée ukrainienne a accusé dans un communiqué les séparatistes d'avoir tiré sur ses positions au lance-grenade et à la mitrailleuse de gros calibre. L'Ukraine dit craindre une invasion imminente et l'accuse d'avoir massé des troupes à la frontière. Moscou dément pour sa part toute velléité belliqueuse et affirme que Kiev constitue une "menace" pour elle et l'Otan de vouloir s'étendre jusqu'à ses frontières.