Ukraine : un soldat tué dans l'est du pays sur fond de tensions avec la Russie

La crise ukrainienne ne connaît pas de trêve. L'armée ukrainienne a annoncé, samedi 1er janvier, la mort d'un de ses soldats dans des affrontements avec les séparatistes prorusses dans l'Est du pays, sur fond de fortes tensions avec Moscou depuis plusieurs semaines.

L'armée ukrainienne accuse les séparatistes d'avoir mené trois attaques ces dernières 24 heures. Il s'agit du premier mort depuis le nouveau cessez-le-feu instauré le mois dernier par les belligérants, dans un conflit qui en a fait plus de 13 000.



Echec des tentatives de trêve

L'Ukraine est en guerre depuis 2014 contre des séparatistes prorusses qui contrôlent des pans de territoires dans l'Est du pays et qui sont, selon Kiev et les Occidentaux, soutenus financièrement et militairement par Moscou.

Le 22 décembre, les belligérants avaient convenu de restaurer un cessez-le-feu sur la ligne de front, avant de s'accuser dès le lendemain de nouvelles violations. Toutes les tentatives de trêve précédentes ont échoué.

Depuis plus d'un mois, la Russie est par ailleurs accusée par les Occidentaux d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats près de la frontière ukrainienne, en vue d'une possible intervention militaire contre Kiev. Moscou dément toute intention belliqueuse.