Ukraine : les propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes sont "une forme d'outrance" selon Eric Ciotti

Les propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes au sol en Ukraine sont "une forme d'outrance", liée au "duel qu'il veut instaurer avec le Rassemblement national" aux élections européennes de juin prochain, selon le patron des Républicains, Eric Ciotti, invité mardi 5 mars sur franceinfo.

Le 26 février, lors d'un sommet international sur l'Ukraine, organisé à Paris, le Président avait déclaré que l'envoi de troupes occidentales en Ukraine ne pouvait "être exclu" à l'avenir, même s'il n'existait pas de "consensus" parmi les alliés de l'Ukraine. Des propos qui ont provoqué l'ire de plusieurs dirigeants européens, qui se sont désolidarisés d'Emmanuel Macron : l'Espagne, l'Italie, ou encore l'Allemagne se sont déclarés fermement opposés à une telle proposition.

"On voit bien le petit scénario qui est en train de s'installer"

Pour Eric Ciotti, cette sortie est non seulement "une sortie intempestive" qui a "isolé la France" et "qui n'a été suivie par aucun de nos partenaires", mais c'est même une "forme d'outrance". Il voit, derrière les propos d'Emmanuel Macron, un sous-texte lié à la politique intérieure française. "On voit bien le petit scénario qui est en train de s'installer : le président de la République, c'est le chef de guerre dans un duel qu'il installe contre le Rassemblement national" aux élections européennes.

Cette déclaration n'est donc "pas une faute de communication, pas un dérapage, c'était prémédité" et ces propos sont "irresponsables", et "je lui redirai jeudi", affirme le patron des LR. Une réunion est, en effet, prévue par Emmanuel Macron, avec les chefs de chaque parti politique, à l'Élysée jeudi 7 mars à 10h30, pour évoquer "la situation en Ukraine" et l’aide apportée à Kiev.

Pour le député des Alpes-Maritimes, il faut "que les pays européens puissent accompagner l'Ukraine dans son effort pour l'indépendance, contre l'agression russe". Un objectif qui doit passer par "deux piliers" : "la réindustrialisation militaire de l'Europe" et la fourniture d'"armes européennes".