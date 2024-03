Guerre en Ukraine : ce que révèle la liste des armements et matériels militaire que la France a fournis à Kiev

Du gilet pare-balles aux lance-roquettes en passant par les fusils d'assaut, les canons ou le carburant pour avions de chasse. Plus de deux ans après le début de la guerre en Ukraine, le ministère des Armées publie la liste, présentée comme exhaustive, des armements et matériels militaires que la France a fournis au pays dans le cadre de ce conflit. La plupart de ces matériels étaient déjà connus, mais pas nécessairement leurs quantités.

En tout, une cinquantaine d'armements et matériels militaires différents ont été fournis aux forces ukrainiennes entre le 24 février 2022 et le 31 décembre 2023. Ils ont été non seulement promis, mais effectivement livrés, soulignent des sources ministérielles auprès de la Rédaction internationale de Radio France.

Des milliers d'armements

Parmi les matériels les plus lourds, pour l'artillerie, il y a 50 canons et lance-roquettes, dont 30 canons Caesar. Il y a également 10 batteries sol-air, dont un SAMT/P Mamba, ainsi que 38 chars légers. Dans cette liste, on compte aussi 250 blindés VAB, pour le transport de troupes notamment, ainsi que 1000 fusils d'assaut Famas et 560 mitrailleuses lourdes. Côté munitions, cela représente près de 3 millions de balles et cartouches.

"La France a livré pour une valeur totale de 2,615 milliards d’euros d’équipements militaires à l’Ukraine, auxquels viennent s’ajouter 1,2 milliard d’euros donnés à la Facilité Européenne pour la Paix (FEP), soit un soutien de plus de 3,8 milliards d’euros entre le 24 février 2022 et le 31 décembre 2023", souligne le ministère des Armées. Un chiffre supérieur à celui établi par l'institut de recherche allemand Kiel Institute, qui n'évalue l'aide militaire française qu'à 640 millions d'euros.