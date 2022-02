Crise en Ukraine : les présidents américain et ukrainien conviennent de poursuivre "diplomatie" et "dissuasion" face à Moscou

Un coup de téléphone, mais pas de changement stratégique. Le président américain, Joe Biden, et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, ont convenu de l'importance de poursuivre la "diplomatie" et la "dissuasion" face à la Russie, lors d'une conversation téléphonique d'environ 50 minutes dimanche 13 février, a rapporté la Maison Blanche.

Lors de cet échange, Joe Biden a de nouveau promis une réponse "rapide et résolue" des Etats-Unis, en coordination avec ses alliés, en cas d'attaque russe, et a réaffirmé son soutien à "la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine".

Cet appel s'inscrit dans une phase d'activité diplomatique intense : samedi, les dirigeants occidentaux et russe ont enchaîné les coups de téléphone pour tenter d'apaiser les tensions autour de l'Ukraine, dont Moscou est accusé de préparer l'invasion. Mais ces discussions semblent n'avoir produit que peu de résultats. L'entretien entre Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine samedi n'a ainsi pas donné "de motif d'optimisme", a déclaré le porte-parole du Pentagone John Kirby, dimanche.