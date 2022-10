Ukraine : les frappes russes sont des "phénomènes de diversion”, selon le spécialiste des questions de défense Pierre Servent

L’Ukraine est de nouveau victime d’une attaque russe lundi 31 octobre au matin, visée par une cinquantaine de missiles. Ces frappes, ciblant des installations énergétiques dans plusieurs régions, sont des "phénomènes de diversion”, a analysé lundi sur franceinfo Pierre Servent, spécialiste des questions de défense.

franceinfo : Avec ces frappes, de nombreux quartiers se retrouvent sans électricité. Les Russes ont-ils pour objectif de toucher les civils ?

Pierre Servent : Ces frappes ont une volonté d’effet psychologique. La Russie tente d’affaiblir le moral de la population, susceptible de se retourner contre le gouvernement. Mais je pense que pour les Russes, c’est peine perdue car il y a un sentiment patriotique, une volonté de résistance très forte chez les Ukrainiens. Le pays ne lâchera pas. Certaines parties de l’Ukraine sont déjà dans des conditions extrêmement difficiles, sans électricité, avec des coupures d’eau, d’internet. Pourtant, cela n'a pas empêché l’armée ukrainienne de reconquérir le territoire et de mettre à mal l’armée russe.

D’autres frappes sont-elles à prévoir ?

Depuis l'enfoncement du front russe début septembre, on assiste à une série d’opérations pour essayer de détourner l’attention. Ainsi, l’armée russe espère cacher son recul. Par exemple, il y a eu le chantage à la centrale nucléaire de Zaporijjia, les menaces indirectes sur les bombes sales. Il y a aussi eu Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui je pense ont été détruits par des services russes. En analysant ces huit mois de guerre, on constate que chaque fois que les armées russes subissent des revers, ou des attaques cinglantes, Poutine met en place des mesures de rétorsion ou de punition à l'encontre de l'Ukraine.

Malgré le recul de l'armée russe, les frappes se multiplient. Pourquoi ?

Plus le pouvoir est en recul, plus il multiplie les leurres. Il n’y a pas que des leurres artificiels, ils terrifient en frappant le territoire. Et ils créent des phénomènes de diversion pour que nous passions plus de temps à commenter la peur que Moscou suscite que la réalité du terrain qui leur est très défavorable. Et puis il y a aussi un objectif militaire. Avec ces frappes, les Ukrainiens sont forcés de se maintenir sur toute une partie du territoire, éloignés du front. Ainsi, Poutine empêche Kiev de déployer ses troupes sur la ligne de front, notamment ses forces de défenses anti-aériennes.