Ukraine : le viol comme arme de guerre ?

Dans le village agricole de Brovary (Ukraine), en banlieue de Kiev, il est possible d’apercevoir des stigmates de violents combats laissés par l’armée russe. Des destructions mais aussi des habitants meurtris par le traitement infligé par certains soldats. Une femme raconte son calvaire à une journaliste américaine. "Le soldat m’a dit qu’il avait 19 ans. Je lui ai dit que j’en avais 41 et que mon plus jeune fils avait le même âge que lui. Je lui ai demandé s’il avait une petite amie, il m’a dit : ‘oui, elle a 17 ans, mais je n’ai pas eu de rapport sexuel avec elle’. Je lui ai demandé : alors pourquoi me traites-tu ainsi ? Il m’a répondu qu’il n’avait pas vu de femme depuis deux semaines", confie une femme.

Crimes de guerre

Avec elle ce jour-là, une autre femme, sa voisine. Celle-ci a décidé de fuir, car elle a subi un viol, de plus son mari a été tué à bout portant par l’un des soldats. La grand-mère, restée sur place, témoigne : "Ma fille a été voir leur commandant et leur a dit : ‘vous êtes venus au milieu de la nuit et vous l’avez tué, vous devez nous aider à l’enterrer’". Une enquête a depuis été ouverte. D’après le procureur en charge, le récit de ces femmes constitue clairement des crimes de guerre.