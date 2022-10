Ukraine : le pays se retrouve sans électricité

Alors que se rapproche l’hiver, la Russie a multiplié les frappes contre les infrastructures nucléaires en Ukraine afin d’inciter les habitants à partir. Plus d’un million de foyers se retrouvent dans le noir, samedi 22 octobre.

Les rues sont plongées dans le noir. Les Ukrainiens sont contraints de marcher à la lueur de lampe torche, samedi 22 octobre, ou des phares des voitures. L’éclairage public est éteint pour économiser l’électricité et des coupures tournantes sont organisées par quartier. "C’est impossible d’étudier car les profs n’ont plus d’internet. Ça démotive pour apprendre car on ne comprend pas trop ce qu’on doit travailler", relate une jeune étudiante.



L’armée russe vise essentiellement le réseau électrique

Dans le sud du pays, 50% du réseau électrique est hors-service. La police demande donc aux commerçants d’éteindre leur enseigne lumineuse et traque les appartements qui n’appliquent pas les restrictions. À Kiev, dans un salon de thé, les gérants ont dû s’adapter et s’éclairent à la bougie. Ils ont totalement coupé l’électricité mais espèrent trouver un groupe électrogène dans les prochaines semaines. Sans cela, ils ne pourront plus travailler. L’armée russe a lancé 36 roquettes la semaine dernière, en visant essentiellement le réseau électrique.