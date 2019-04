Ukraine : le match des candidats

Au stade olympique de Kiev (Ukraine), ce fut un combat de boxe plus qu'une joute politique. Devant 60 000 personnes, le président sortant Petro Porochenko et le comédien reconverti Volodimir Zelenski ne se sont pas ménagés. Notamment sur les conséquences de la guerre avec les séparatistes du Donbass. "Je suis prêt à me mettre à genoux devant les 13.000 femmes qui ne verront pas revenir leur mari et je vous invite à en faire autant", a tonné Volodimir Zelenski, un acteur célèbre en Ukraine, devenu homme politique.

Le challenger est mieux placé dans les sondages

Un combat dans lequel le président a fait mouche plusieurs fois, en s'attaquant à la corruption réputée des proches du président sortant. "Je suis là pour casser le système. Je ne suis pas votre opposant, je suis votre condamnation", a clamé l'opposant. En face, le président sortant a attaqué l'acteur sur son inexpérience politique. "Est-ce que vous accepteriez de monter dans un avion dont le pilote est débutant ?", a ironisé Petro Porochenko. Selon les sondages, Volodimir Zelenski, le challenger, est le mieux placé pour remporter l'élection.

