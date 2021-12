Ukraine : la Russie ne peut pas "imposer ses vues" à l'Otan, rappelle l'Allemagne

La nouvelle ministre de la Défense allemande a un message pour Vladimir Poutine. La Russie ne peut pas "imposer ses vues" à l'Otan sur la sécurité régionale, a déclaré dimanche 18 décembre, Christine Lambrecht, alors que la tension grimpe entre Moscou et les Occidentaux à propos de l'Ukraine. Elle s'exprimait lors d'une visite en Lituanie, son premier déplacement à l'étranger, où elle a inspecté des unités militaires présentes dans ce pays membre de l'Otan. Le déploiement de dizaines de milliers de soldats par la Russie à sa frontière avec l'Ukraine inquiète la Lituanie, comme les autres pays baltes, l'Estonie et la Lettonie.

"Nous devons résoudre cette situation tendue dans laquelle nous sommes actuellement, à la fois diplomatiquement et avec une dissuasion crédible, a-t-elle déclaré aux journalistes sur la base militaire de Rukla. Nous devons nous parler, ce qui signifie discuter des propositions que la Russie a avancées. Cela est juste et important". "Mais il n'est pas possible que la Russie impose ses vues aux partenaires de l'Otan", a ajouté la social-démocrate, ministre de la Défense de la nouvelle coalition au pouvoir en Allemagne.

Après avoir massé quelque 100 000 soldats près de l'Ukraine, la Russie a fait la semaine dernière des propositions visant à contenir le rôle des États-Unis et de l'Otan dans l'ancienne Union soviétique et en Europe de l'Est, appelant à des négociations d'urgence avec Washington. Moscou demande que l'Alliance atlantique n'accueille pas de nouveaux membres et n'établisse pas de bases dans les ex-républiques soviétiques. Les Occidentaux ont menacé la Russie de fortes sanctions si ses soldats pénétraient en Ukraine.