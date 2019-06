Ukraine : l'Union européenne reconduit pour six mois ses sanctions économiques contre la Russie

Les dirigeants des 28 Etats-membres ont pris cette décision en raison de "l'absence de progrès" pour faire cesser les combats dans l'est de l'Ukraine.

Les dirigeants des 28 se sont mis d'accord, jeudi 20 juin, pour reconduire pendant six mois les sanctions économiques imposées à la Russie, en raison de l'absence de progrès dans l'application des accords visant à faire cesser les combats dans l'est de l'Ukraine.

"Les sanctions contre la Russie (ont été) unanimement prolongées pour six nouveaux mois en raison de l'absence de progrès dans la mise en oeuvre des accords de Minsk", a annoncé le porte-parole du président du Conseil européen, Donald Tusk, alors que les 28 étaient réunis en sommet à Bruxelles. Le confit entre les séparatistes prorusses et les forces ukrainiennes a fait, en cinq ans, 13 000 morts.

Les dirigeants européens demandent par ailleurs à Moscou de soutenir les efforts pour établir la vérité et rendre la justice dans l'enquête sur la destruction du vol MH17 de la Malaysia Airlines, au-dessus de l'est de l'Ukraine en juillet 2014. Des mandats d'arrêt ont été délivrés mercredi contre quatre hommes, trois Russes et un Ukrainien, soupçonnés d'avoir transporté le missile utilisé pour détruire l'appareil. Les 298 passagers et membres d'équipagesont morts dans ce crash.