Ukraine : au moins trois morts dans de nouvelles frappes nocturnes russes

Au moins trois personnes ont été tuées et 33 ont été blessées en Ukraine dans de nouvelles frappes nocturnes russes, ont annoncé les autorités ukrainiennes lundi 8 janvier. "L'ennemi a tiré des dizaines de missiles sur des villes et villages" et "à ce stade, 33 personnes ont été blessées et deux ont été tuées", a déploré sur Telegram le chef adjoint de l'administration présidentielle, Oleksiï Kouleba. Les autorités régionales de Kharkiv ont annoncé séparément le décès d'une femme, tuée dans une frappe russe "sur une maison".

"Des missiles de croisière et des missiles [hypersoniques] Kinjal ont été utilisés", a rapidement dénoncé le Premier ministre Denys Chmygal, déplorant "des victimes". Oleksiï Kouleba a condamné une attaque "massive" de missiles sur Kryvyï Rig, ville natale du président Volodymyr Zelensky, et sa région.

Selon le chef adjoint de l'administration présidentielle, la situation sur place est "compliquée" à cause notamment "du mauvais temps". "Il y a de nombreuses coupures d'électricité", a-t-il ajouté. La région méridionale de Zaporijjia, en partie occupée par Moscou, a également été la cible de tirs russes, faisant quatre blessés à ce stade, a déclaré Oleksiï Kouleba.