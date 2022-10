UE : Ukraine et énergie au menu des Vingt-Sept à Prague

La nuit a été courte pour Emmanuel Macron à Prague (République Tchèque). Le président de la République a négocié en petit comité jusqu’à trois heures du matin avec l’Azerbaïdjan et l’Arménie, deux pays qui figuraient sur la liste des pays invités jeudi 6 octobre au lancement de la Communauté politique européenne. À l’issue de cette entrevue, les deux pays, qui sont en conflit ouvert, ont accepté la venue d’une mission de l’Union européenne, afin de travailler sur leur frontière commune.

Faire baisser les prix de l’énergie

Vendredi 7 octobre, les discussions vont démarrer en format plus restreint entre dirigeants de l’Union européenne, avec deux gros sujets au menu. Tout d’abord l’Ukraine, et l’envoi de matériel militaire. La France a annoncé la livraison de nouveaux canons. L’autre sujet, c’est l’énergie. Plusieurs pistes sont sur la table pour faire baisser les prix. Un plafonnement des prix du gaz et une renégociation des tarifs avec les fournisseurs étrangers, notamment la Norvège. Les Vingt-Sept réfléchissent aussi à la mise en place d’un mécanisme européen pour venir en aide aux citoyens et entreprises les plus en difficulté, explique le journaliste de France Télévisions, Julien Gasparutto, depuis Prague.