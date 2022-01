Tensions entre l'Ukraine et la Russie : "Je pense qu'il n'y a pas de véritable menace de guerre", affirme Thierry Mariani

Le député européen du Rassemblement national Thierry Mariani, invité sur le plateau des "4 Vérités", jeudi 27 janvier, a déclaré qu'il était nécessaire "d'avoir des relations équilibrées avec la Russie et les autres États". "Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de véritable menace de guerre", a-t-il souligné, alors que la tension reste vive entre la Russie et l'Ukraine.



Les Etats-Unis, l'Otan et l'Ukraine "jouent à l'heure actuelle"

"Il y a un fait qui est passé un peu inaperçu (...), le grand patron de la marine allemande, il y a cinq jours, a été destitué parce qu'il avait osé dire ce qu'il ne faut surtout pas dire : il a dit (...), cette menace de guerre est une ineptie", a poursuivi Thierry Mariani, pour qui "ceux qui jouent à l'heure actuelle en disant : 'On va vers une guerre'", ce sont "les Américains", "l'Otan" et "l'Ukraine". Le député européen ajoute que Kiev "est sous perfusion d'argent public" européen. Enfin, Thierry Mariani avance que les manœuvres de la Russie, qui a massé plus de 100 000 hommes à la frontière ukrainienne, "sont déclarées".