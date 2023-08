Témoignages Un an et demi après le début de la guerre en Ukraine, ils imaginent les priorités et les difficultés de la reconstruction du pays

La Russie a déclenché les hostilités le 24 février 2022. Un an et demi plus tard, alors que les combats se poursuivent, franceinfo vous présente celles et ceux qui imaginent l'Ukraine de l'après-guerre.

Article rédigé par France Info - Dominique André et Anna Ognyanyk Radio France

Temps de lecture : 2 min.

Des Ukrainiens réfléchissent à l'avenir de leur pays, quand la guerre sera terminée (DR / GRAPHISME STEPHANIE BERLU)

Ils sont entrepreneur, économiste, agriculteur, médecin... Les femmes et les hommes rencontrés par Dominique André et Anna Ognyanyk décrivent une Ukraine dévastée par les bombardements et les troupes russes, mais ont décidé de ne pas laisser la guerre obscurcir l'avenir de leur pays. Ils imaginent déjà, alors que les combats continuent, les priorités et les difficultés de l'après guerre. Agriculture : sept millions d'hectares inexploitables Ivan Slobodyanyk est le président du Congrès national des agriculteurs. Il affirme qu'un quart des terres arables sont désormais inutilisables, et compare le passage de l'armée russe à "une invasion de criquets". Pour l'avenir, il milite pour une agriculture à dimension humaine avec des exploitations agricoles qui ne dépassent pas 1 000 hectares. >> À lire ici Médecine : rebâtir un système de santé "en ruines" Le Dr Oleg Irkine, cardiologue à Kiev, souligne que les maladies cardiovasculaires ont fortement augmenté du fait de la guerre. Selon lui, le système de santé n'est pas détruit mais fortement endommagé. Après la guerre, dit-il, "il faudra penser à travailler autrement" ; notamment grâce à l'aide de l'Union européenne. >> À lire ici Institutions : la corruption, cible prioritaire Olena Halushka, docteure en économie internationale, siège au conseil d’administration de l’ONG International Center for Ukrainian Victory. Son objectif est de renverser un système de corruption institutionnalisée, adoubé selon elle par Moscou. Dans le dernier indice mondial de perception de la corruption calculé par Transparency International, l’Ukraine occupe le 116e rang sur 180. >> À lire ici Economie : "La reconstruction va nécessiter des dizaines de milliards d’euros d’investissement" Kukhar Mykhailo est économiste au centre de recherche Ukraine Economic Outlook et professeur de macroéconomie à l’école de commerce MIM-Kyiv. Il souligne que l’Ukraine a perdu 70 % de sa production métallurgique et 40 % de son secteur agraire. La reconstruction sera longue et coûteuse. >> À lire ici Industrie : jeter les bases d'une économie verte Vitaliy Bryzgalov est entrepreneur. Depuis le début de la guerre, il construit des véhicules, des robots et des drones pour l'armée ukrainienne. Mais il imagine pour l'après-guerre un développement spectaculaire des véhicules électriques : "L'Ukraine est prête à fonctionner avec le transport électrique", dit-il. >> À lire ici Intelligence artificielle : limiter "la dépendance technologique" de l'Ukraine Anton Vaisburd est PDG et co-fondateur de la start-up Datrics.ai. Il explique que l'’intelligence artificielle est l’un des rares secteurs de l’économie ukrainienne qui traversent la période actuelle sans trop d’encombres. Elle est utilisée dans la guerre, et sera ensuite mise au service de la reconstruction du pays. >> À lire ici Santé : faire émerger une psychiatrie moderne Le Dr Semion Glouzman préside l'Association des psychiatres d'Ukraine. Il insiste sur le fait que la reconstruction du pays après la guerre est l’occasion d’une réforme de fond de la psychiatrie ukrainienne, pour l’émergence d’une psychiatrie moderne dans une spécialité étouffée par un système qu’il qualifie de "post-soviétique". >> À lire ici