Penser l'Ukraine d'après la guerre : jeter les bases d’une économie verte

La Russie a déclenché les hostilités le 24 février 2022. Un an et demi plus tard, alors que les combats se poursuivent, franceinfo vous présente celles et ceux qui imaginent l'Ukraine de l'après-guerre. Vitaliy Bryzgalov, qui s'était lancé dans un projet de construction de voitures électriques avant l'invasion, a décidé de se reconvertir pour aider son pays en guerre.

Article rédigé par France Info, Dominique André - Anna Ognyanyk Radio France

Temps de lecture : 2 min.

Penser l'Ukraine d'après la guerre : l'économie verte avec Vitaliy Bryzgalov. (DR / GRAPHISME STEPHANIE BERLU)

Ses projets de véhicules électriques préfiguraient une économie verte dans un pays en paix. Mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie en a décidé autrement. Alors Vitaliy Bryzgalov a donc mis son génie au service des armées en attendant le retour à la normalité. Lui qui n'a pas pu être enrôlé dans l'armée ukrainienne pour des raisons de santé, a décidé de se lancer dans la construction de véhicules électriques en pleine guerre. "J’aide les forces armées ukrainiennes afin qu’elles aient une supériorité technologique sur les Russes", nous confie-t-il. >> La guerre en Ukraine peut-elle accélérer la transition énergétique en Europe ? "Accélérer la victoire" Le jeune ingénieur est un inventeur de 42 ans, un Géo Trouvetou qui met au point, au sein de DIY Electronic, sa petite entreprise de recherche et de production, toutes sortes de véhicules étranges utilisés par l’armée. Diplômé de l’université nationale de radioélectronique de Kharkiv, première université technique de l’Ukraine, il se distingue des grands constructeurs qui produisent en séries en fabriquant exclusivement du sur-mesure à partir des conseils et des astuces que lui donnent les soldats opérant sur les terrains de guerre. "La plupart de nos employés sont des bénévoles. Soit ils sont retraités, soit ils sont salariés dans une autre entreprise et utilisent leur temps libre pour venir travailler avec moi." Pour les achats de matériels, la jeune société, qui ne fait pas de bénéfices commerciaux car tout est réinvesti, compte sur le financement participatif et les sponsors, avec un objectif sans cesse rappelé : "Accélérer la victoire. Ensemble nous allons gagner." Des drones pour remplacer les hommes Au début du conflit, Vitaliy Bryzhalov a commencé, avec sa vingtaine d’employés, en mettant au point des petits véhicules tactiques très rapides. Maintenant, il élabore des drones et des robots pour remplacer les hommes quand il faut se déplacer sous les tirs russes. Un repérage, une reconnaissance à faire, un blessé à récupérer, les robots et les drones sont envoyés sur le front dans les secteurs les plus dangereux. Sa dernière trouvaille, présentée comme "révolutionnaire", c’est le drone Cobra, coupé, monté et assemblé en cinq heures, sans colle poussière ou résine, avec le moteur, l’hélice et l’électronique. Il coûte deux fois moins cher qu’un équivalent sur le marché et rend la technologie accessible, s’enthousiasme le jeune ingénieur. Reconstruire de manière plus verte et durable Au 1er semestre 2023, les ventes de voitures électriques en Ukraine ont triplé par rapport au 1er semestre 2022, selon l’Association des constructeurs automobiles d’Ukraine (Ukravtoprom). Les Ukrainiens ont acheté 12 600 véhicules électriques dont 2 800 neufs. "Il n’y a pas de carburant, et quand il y en a, il est cher", explique Vitaliy Bryzgalov. "Mais l’Ukraine est prête à fonctionner avec le transport électrique", poursuit l’ingénieur, qui a une ambition une fois la paix revenue : reprendre le projet de véhicules électriques qu’il essayait de mettre en place avant l’invasion russe du 24 février 2022. La reconstruction de l’Ukraine sera l’heure des grands défis environnementaux. Il faudra dépolluer les sols, les cours d’eau, l’air, contaminés par les obus et toutes les catégories d’explosifs utilisés pendant la guerre. Mais ce pourrait être aussi l’occasion d’accélérer les efforts pour une transformation durable du pays. "La reconstruction verte doit devenir un impératif économique en vue de la transformation radicale de l’Ukraine en une économie verte à zéro émission nette", proclamait l’OCDE six mois après l’invasion russe.