"Ils ont le moral malgré les difficultés", relate le sénateur centriste Philippe Folliot qui a passé une semaine en Ukraine. Il appelle la France à poursuivre son soutien, "un devoir moral".

En Ukraine, "les hommes revivent ce que nos parents ou nos grands-parents ont vécu pendant la Première Guerre mondiale", a expliqué dimanche 5 février sur franceinfo Philippe Folliot, sénateur du Tarn, président de l’Alliance centriste, membre de l’assemblée parlementaire de l’OTAN. Il revient tout juste d’Ukraine où il a passé une semaine.

La majorité des combattants ukrainiens étaient "des civils avant la guerre". Lorsqu'on discute avec eux, on a "des témoignages poignants. Il y a des regards qui touchent, qui marquent", relate le sénateur ému.

"Le froid, la boue, la puanteur, les rats, le bruit sourd de l'artillerie. Ce sont des vagues incessantes d'assauts des soldats russes qu'il faut contenir et repousser. C'est l'enfer." Philippe Folliot, sénateur, tout juste rentré d'Ukraine à franceinfo

Philippe Folliot "a ressenti une détermination sans faille mais aussi une forme de détresse". Les soldats ukrainiens "passent 10 jours sur le terrain et ensuite ils ont une semaine de récupération au plus près de la ligne de front, à une dizaine de kilomètres, dans des petites maisons réquisitionnées, sans confort, sans eau courante. Ils ont un petit poêle de bois pour réchauffer les lieux et faire la cuisine", a témoigné Philippe Folliot.

Le président de l’Alliance centriste a insisté sur le "devoir moral" qu'a la France "de soutenir les Ukrainiens pour faire en sorte qu'ils puissent gagner cette guerre. Ils sont convaincus qu'ils vont la gagner parce qu'ils ont le moral malgré les difficultés". Au-delà de l'aide aux réfugiés, "il faut que les autorités françaises continuent à faire des efforts. Il faut continuer" à livrer des armes, "c'est un élément essentiel face à la Russie qui envoie des flots de bombes sur l'infanterie ukrainienne. Le Caesar est un élément très efficace".