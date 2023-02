DIRECT. Guerre en Ukraine : la situation "se complique" sur le front, selon Volodymyr Zelensky

Ce qu'il faut savoir

La situation "se complique" face aux troupes russes en Ukraine, qui est à nouveau la cible d'intenses bombardements, a reconnu samedi 4 février Volodymyr Zelensky. "Au cours des 346 jours de cette guerre, j'ai souvent dit que la situation sur le front était difficile. Et que la situation se compliquait", a déclaré le président ukrainien dans son message quotidien. "Maintenant, on est à nouveau à un tel moment. Un moment où l'occupant mobilise de plus en plus ses forces pour briser notre défense. C'est très difficile désormais à Bakhmout, Vougledar, Lyman et dans d'autres régions", a ajouté le chef d'Etat. Suivez notre direct.

Des tirs d'artillerie "massifs" dans la région de Donetsk. Ces tirs ont visé samedi matin la ville d'Avdiïvka, sur la ligne de front orientale, tandis que Kramatorsk, une autre cité très convoitée par les Russes, a été touchée par des roquettes. Les frappes continuent également sur Kherson, une grande ville du Sud prise puis abandonnée par les forces russes. Les gardes-frontières ukrainiens ont par ailleurs assuré samedi avoir repoussé un "assaut" des soldats russes et les avoir chassés de la banlieue de Bakhmout

Pas d'attaque du territoire russe avec des armes occidentales, assure le chancelier allemand. Il y a "consensus" avec Volodymyr Zelensky pour que les armes fournies par les Occidentaux ne soient pas utilisées pour des attaques sur le territoire russe, a assuré dimanche Olaf Scholz. Ces derniers jours, les alliés de l'Ukraine ont franchi un nouveau palier dans leur soutien militaire en s'engageant à fournir des chars lourds et des roquettes de plus longue portée.

Premier Leopard 2 canadien. Le Canada a expédié samedi le premier des chars Leopard 2 qu'il s'est engagé à fournir à l'Ukraine. Le pays avait annoncé fin janvier sa décision de livrer à Kiev quatre chars Leopard 2 de fabrication allemande.