Vitaly ne parle pas fort car les Russes peuvent faire irruption à tout moment mais il veut montrer sa détermination malgré huit mois passés sous occupation dans la ville de Kherson, au sud de l’Ukraine. "Oui, j’attends la libération tout comme la plupart de gens qui restent dans la ville maintenant, confirme-il. Je ne me cache pas, mais j’essaie de ne pas sortir dans la rue, sauf si c’est nécessaire".

Les Russes ont coupé internet, isolant les habitants du reste du monde. Vitaly ne sort que pour faire quelques courses. Pas facile car les prix ont flambé et il reste seulement trois pharmacie ouvertes dans toute la ville. "Je n’ai pas peur, mais j’ai au fond de moi une sorte de сrainte. Dès que tu mets un pied dehors, tu ne sais pas ce qu’il peut t’arriver".

"Si tu dis quelque chose de travers, si tu regardes de travers, ils peuvent t'envoyer dans les sous-sols." Vitaly, un habitant de Kherson à franceinfo

Les sous-sols, Vitaly les connaît malheureusement bien. C'est là qu'il a été tabassé pendant plusieurs heures. Depuis chez lui, il entend les hauts parleurs qui leur intiment l’ordre de partir et au loin les bruits des tirs de l’artillerie. "Je ne crois pas qu’il y aura de frappe nucléaire. C’est plutôt une sorte d’intimidation, se rassure Vitaly. Je ne pense pas non plus qu’ils vont faire sauter le barrage de Kakhovska. Je crois c’est plutôt pour faire pression sur la population, et sur le gouvernement".

Vitaly a remarqué qu'"il y a moins de militaires dans la ville". Il a également observé "que le contingent a changé. Les officiers ont quitté la ville, raconte-t-il. À son avis, "ils sont partis sur la rive gauche du Dniepr. À la place, on voit des fraîchement mobilisés. Ça se voit à leur façon de se comporter, à leur vêtement". Vitaly décrit enfin une ville saccagée. Les Russes ont même pillé les fenêtres de la mairie et tout le mobilier de bureau.