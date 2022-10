Témoignage Guerre en Ukraine : "Il n'y a aucun moyen de gagner cette guerre", confie un ancien mercenaire russe du groupe Wagner

Le groupe paramilitaire intervient en Ukraine pour combler les manques de l'armée russe, mais la situation est de plus en plus compliquée sur le terrain. Franceinfo a recueilli le témoignage rare d'un ancien mercenaire réfugié en France.

Il est retenu depuis le début du mois d'octobre dans une "zone d'attente" pour les personnes en instance. Alexandre Zlodeev, la cinquantaine, a demandé l'asile politique en France après avoir quitté la Russie. Il a fait partie du groupe Wagner, qu'il a quitté en 2017, et reste aujourd'hui en contact avec des combattants souvent aguerris. Cette société de mercenaires russes a combattu en Syrie, en Libye, en Centrafrique ou encore au Mali, et envoient, depuis le début de la guerre, des combattants en Ukraine pour le compte du Kremlin.

Wagner est très présent notamment dans le Donbass ukrainien, où des mercenaires étaient déjà intervenus depuis 2014. D'ailleurs, avec l'entrée en vigueur de la loi martiale, décrétée par Vladimir Poutine, Ievegueni Prigojine, le patron du groupe paramilitaire Wagner, va former et encadrer une milice populaire dans la région de Belgorod pour surveiller la frontière, selon les termes officiels. Alexandre, lui, y a été missionné en 2015. "Les combattants de Wagner sont essentiellement des groupes d'assaut", raconte-t-il. "Toutes nos victoires en Ukraine se sont faites grâce au groupe Wagner, c'est grâce à eux qu'ils parviennent encore tant bien que mal à avancer", assure Alexandre.

"Wagner a plus d'expérience, plus d'esprit de corps, plus de motivation. Ce sont des chiens de guerre, des gens nés pour la guerre." Alexandre à franceinfo

Les hommes du groupe Wagner "savent se battre", mais il n'empêche que cette guerre est terriblement meurtrière pour les Russes, confirme Alexandre. Et les combattants de Wagner ne sont pas épargnés. "Tout le monde dit que les troupes russes subissent en ce moment de très lourdes pertes. Au-delà du groupe Wagner, j'ai des sources dans les forces spéciales et dans le renseignement du district militaire de l'Oural qui disent que leur régiment a perdu 80% de ses hommes", insiste-t-il.

Des difficultés de recrutement

Les perspectives d'avenir pour l'armée russe en Ukraine sont de plus en plus compliquées, Le général Sergueï Sourovikine, commandant de l'armée russe, a même reconnu ce mardi 18 octobre que la situation était "tendue" sur le front ukrainien. Et particulièrement depuis les contre-offensives ukrainiennes lancées fin août, que les Russes ont de plus en plus de mal à contenir.

L'hypothèse d'une victoire de l'armée russe n'est même pas crédible selon Alexandre. "Gagner ? Non, il n'y a aucun moyen de gagner cette guerre aujourd'hui !, avoue-t-il, même avec les hommes de Wagner". "Pour gagner, il faudrait multiplier leur nombre par centaines, explique-t-il. Et pour lui, c'est impossible : Où trouver ces gens ? Depuis l'époque où Wagner a été créé, beaucoup de combattants les plus expérimentés ont été tués. Maintenant, il n'y a plus personne."

Alors le groupe Wagner tente aujourd'hui de recruter tout le monde et n'importe qui, y compris des détenus de droit commun, pour combler les vides sur la ligne de front, des recrues sans aucune expérience, ou presque. Actuellement, les combattants du groupe Wagner ne dépasseraient pas les 8 000 hommes en Ukraine depuis le début de la guerre. Plusieurs milliers d'entre eux ont déjà été tués.