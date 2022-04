Lubov relève son pantalon, baisse ses chaussettes et laisse apparaître la quinzaine d'éclats de grenade sur ses mollets. "Il y a quelque chose à l'intérieur, constate-t-elle. Et là aussi dans le pied, ça me fait très mal." Cette habitante de Kolonshchyna, ville située à l'ouest de Kiev (Ukraine), a été blessée après l'explosion d'une grenade à fragmentation, de fabrication soviétique. Elle en a gardé la goupille : "On a retrouvé ce truc-là avec des morceaux de métal éparpillés."

C'est la preuve d'un possible crime de guerre dont elle et son mari ont été victimes. Le 17 mars dernier, ils étaient cachés au sous-sol de leur maison. "Un char est entré dans la rue et a commencé à tirer sur les maisons, relate Lubov. Il s'est arrêté près de chez nous. Des soldats sont entrés dans la cour et ont commencé à fouiller. On s'est réfugiés dans la cave. L'un d'entre-eux s'est approché et il a crié : 'Vous les Ukrainiens, sortez ! On ne va pas vous tuer', puis il a jeté un objet qui a explosé."

Son époux, grièvement blessé en la protégeant, est hospitalisé à Kiev. Il a subi sept opérations, des éclats de grenade lu ont été enlevés. "En tant que mère, j'ai pitié pour ces enfants [les soldats russes], lâche Lubov, les larmes aux yeux. Pourquoi sont-ils venus ici, pourquoi ont-ils fait tout ça ? Ça me dégoûte de les voir et des gens ont souffert bien plus que moi ! Mais comment peut-on se comporter comme ça ? Qu'est-ce qu'on leur a fait ? On ne sortait même pas de nos maisons pour éviter qu'ils nous fassent du mal. Je les déteste et ce Poutine, qu'il crève, il a tué trop d'enfants."

"Je n'en peux plus. Pour moi c'est l'horreur... l'horreur." Lubov, une Ukrainienne blessée à franceinfo

Avec un mari toujours hospitalisé, des enfants et petits-enfants, partis à l'Ouest de l'Ukraine, Lubov est désormais seule, avec son chien. Elle est restée à Kolonshchyna, et vit chez une amie, le temps de soigner ses blessures.