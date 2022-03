Sommet européen de Versailles : l'UE double son aide pour fournir des armes à l'Ukraine

À l'issue de la première journée de réunion à Versailles (Yvelines), jeudi 10 mars, les 27 ont décidé de ne pas intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne, pour le moment. Vendredi 11 mars, le sommet se poursuit et l'UE annonce de nouvelles aides pour l'Ukraine.

Vendredi 11 mars, le chef de la diplomatie européenne a annoncé, lors de la deuxième journée du sommet européen à Versailles (Yvelines), le doublement de l'aide de l'Union pour fournir des armes à l'Ukraine. En duplex, de Versailles, la journaliste Anne Bourse, détaille ces nouvelles annonces. "L'effort de l'Europe serait porté à un milliard d'euros".

Pas d'accord trouvé pour une adhésion de l'Ukraine à l'UE

Concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, les dirigeants n'ont pas réussi à trouver d'accord. "Les pays de l'Est, à commencer par la Pologne, voudraient une procédure accélérée", explique Anne Bourse. De leur côté, la France et les Pays-Bas ne veulent pas de régime d'exception. Un nouveau plan d'aide pour la transition énergétique a également été discuté. Voulu par la France et l'Italie, il ne parvient pas à convaincre l'Allemagne. "Si l'Europe affiche un visage uni, en coulisses, des désaccords persistent", conclut la journaliste.