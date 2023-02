Sommet européen à Kiev : "C'est le moment pour l'Europe d'accélérer", plaident des Ukrainiens qui souhaitent "faire partie de l'UE le plus rapidement possible"

Un geste fort, historiquement inédit : un sommet Union européenne-Ukraine se tient à Kiev vendredi 3 février avec, pour premier enjeu, d’adresser un signal important, à Moscou, lui montrer que l’Europe est au chevet de l’Ukraine, que Kiev fait partie de la famille européenne. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est arrivée jeudi accompagnée du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell et d'une quinzaine de commissaires européens. "C'est bon d'être de retour", a-t-elle tweeté.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation.