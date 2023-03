Russie : un père risque la prison pour le dessin contre la guerre en Ukraine de sa fille

Aleksei Moskaliov est poursuivi pour "diffusion de fausses nouvelles" au sujet de l'armée russe et encourt jusqu'à deux ans de prison. Il pourrait aussi perdre la garde de son enfant de 13 ans. Le jugement est attendu ce mardi.

En Russie, la répression contre les voix dissidentes et opposées à la guerre en Ukraine est toujours plus implacable. Toutes les voix, y compris celles des enfants, sont étouffées. La père d'une fille de 13 ans risque de perdre sa garde et d'aller deux ans en prison, après qu'elle a réalisé un dessin anti-guerre à l'école.

>> TEMOIGNAGES. "On nous obligeait à chanter l’hymne russe" : des enfants ukrainiens déportés en Russie racontent la vie dans les "camps de rééducation"

Aleksei Moskaliov, 54 ans, comparaissait lundi 27 mars, devant le tribunal d'Efremov, à 300 km au sud de Moscou. Le père de famille est poursuivi pour "diffusion de fausses nouvelles" concernant l'armée russe et son cas a créé une grande émotion dans le pays.

Début avril 2022, Macha, la fille d'Aleksei Moskaliov réalise un dessin en classe... On y voit une femme et un enfant visés par des missiles, avec, à côté, l'inscription "Gloire à l'Ukraine et non à la guerre". Voyant cela, la direction de l'école appelle la police et dénonce Aleksei Miskaliov et sa fille. Ils se retrouvent alors face au FSB, accusés de discréditer les forces armées.

La jeune fille envoyée dans un foyer

Dans un premier temps, le père a été condamné à payer une amende, mais les services de sécurité ne le lâchent pas et l'accusent ensuite d'avoir publié des posts anti-guerre sur les réseaux sociaux. Perquisition à domicile, arrestation... Macha est envoyée dans un foyer où elle n'a plus de contact avec son père qui se retrouve assigné à domicile, et sous la menace d'une peine de deux ans de prison requise lundi par la procureur du tribunal d'Efremov. Le magistrat a justifié cette peine en expliquant qu'elle permettrait de réformer les conditions de vie de cette famille.

La jeune fille risque d'être placée dans un orphelinat, son père pourrait en perdre la garde définitivement à l'issue d'un autre procès qui va débuter le 6 avril. Le premier jugement pour "diffusion de fausses nouvelles" doit être rendu ce mardi. Le père de cette jeune fille risque dans un premier temps deux ans de prison.