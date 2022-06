Russie : le rouble au plus haut depuis sept ans

En Russie mercredi 22 juin, le rouble est à son niveau le plus haut depuis sept ans. Le journaliste Luc Lacroix souligne que cela s’explique notamment en raison des "taux extrêmement élevés et un contrôle des changes très strict mis en place par la banque centrale de Russie. Les exportateurs russes doivent convertir en rouble la quasi-totalité de leurs revenus. Les particuliers ne peuvent presque pas retirer de dollars ou d’euros. Et puis il y a la locomotive des exportations de gaz et de pétrole avec la hausse des cours mondiaux, elle rapporte plus", détaille-t-il en duplex depuis Moscou dans le 23h de Franceinfo.

" L’économie russe va mal"

Le journaliste ajoute que cette hausse du rouble "est en trompe l’oeil. L’économie russe va mal, on s’attend à une récession de 8% cette année et elle aura du mal à rebondir en l’absence des composants et des technologies occidentales. Et puis une bonne partie du budget de l’État est accaparé par le conflit en Ukraine. Pour les Russes, le pouvoir d’achat, lui, est déjà largement plombé. En mai, en rythme annuel, l’inflation s’est envolée à 17% et pour les produits alimentaires, c’est encore pire", annonce Luc Lacroix.