Réquisitions dans l'industrie militaire : Roland Lescure prêt à mettre "un peu de pression" pour augmenter "les cadences"

"Il faut peut-être qu'on mette un peu de pression" sur les entreprises, a déclaré mercredi 27 mars sur franceinfo Roland Lescure, ministre délégué à l'Industrie alors que Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a affirmé mardi qu'il n'excluait pas de recourir à des réquisitions dans l'industrie pour accélérer "les cadences" de production d'armements.

La France souhaite se mettre dans une logique d'"économie de guerre" pour continuer à soutenir l’Ukraine. "On ne va pas transformer des machines à laver en chars d'assaut", a ironisé Roland Lescure, mais "il faut qu'on augmente beaucoup, beaucoup les cadences".

Pour l'instant, le gouvernement engage "une conversation avec les industriels de la défense", a soutenu Roland Lescure, tout en menaçant à demi-mot que "tout ce qu'on a voté peut être mis en œuvre". La loi de programmation militaire contient une disposition qui permet de prioriser au sein des industries la production de matériel militaire par rapport au matériel civil.

Les commandes militaires sont passées d'environ 9 milliards en 2017 à 20 milliards d'euros en 2023 : "On a beaucoup, beaucoup augmenté les commandes. On se retrouve face à une guerre qui est aux portes de l'Europe", en Ukraine, alors "il faut adapter notre appareil de production pour que face à cette guerre qui frappe, on puisse répondre et qu'on soit à la hauteur". Selon le ministre de l'Industrie, le problème n'est pas financier. "Aujourd'hui, la loi de programmation militaire est financée, est prévue. Le sujet majeur, c'est la cadence de production et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se focalise", a-t-il répété.